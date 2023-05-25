В ворота резиденции британского премьера в Лондоне врезался автомобиль, водителя задержали 25 мая, 20:03 Место инцидента (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

В Лондоне автомобиль врезался в ворота резиденции премьер-министра Великобритании Риши Сунака на Даунинг-стрит. Водителя задержала полиция.

Об этом сообщает Reuters.

«Около 16:20 автомобиль столкнулся с воротами Даунинг-стрит на Уайтхолле. Вооруженные офицеры задержали мужчину на месте происшествия по подозрению в совершении уголовного преступления и опасном вождении. Информации о пострадавших нет», — заявили в полиции Лондона.

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В настоящее время идет расследование инцидента. Полиция установила границу, которая временно заблокировала движение вдоль Уайтхолла — дороги, проходящей мимо Даунинг-стрит.

22 мая в Вашингтоне грузовик с нацистским флагом врезался в шлагбаум возле Белого дома. Полиция предъявила водителю обвинения, в том числе в угрозе убийства президента США или причинения ему вреда.