В Лондоне скончался известный ученый и советский диссидент

В Лондоне 15 ноября скончался российский и британский биолог Жорес Медведев.
Об этом сообщил брат ученого, публицист Рой Медведев, передают РИА Новости.
Медведеву было 93 года.
Жорес Медведев родился 14 ноября 1925 года в Тифлисе (сейчас Тбилиси). В 1973 году уехал в Лондон работать в Национальном институте медицинских исследований, после чего его лишили гражданства СССР, которое ему вернули только в 1990 году. Медведев являлся членом Нью-Йоркской академии наук и многих биологических научных обществ. Лауреат международных премий, автор книг и статей по геронтологии, генетике, биохимии и другим дисциплинам.
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