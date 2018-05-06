В Ливане впервые за девять лет проходят парламентские выборы

Первые всеобщие выборы в Ливане за девять лет

В воскресенье, 6 мая, в Ливане проходят парламентские выборы - впервые за последние девять лет.

Как отмечает Reuters, выборы проводят по новой пропорциональной системе. Но несмотря на это, результаты голосования вряд ли изменят общую расстановку сил в стране. Политические элиты в Ливане не менялись со времен окончания гражданской войны в 1990 году.

Аналитики прогнозируют, что в парламенте будет сформировано коалиционное большинство за счет главных партий.

Голосование на выборах продлится с 7.00 до 19.00. Официальные результаты будут обнародованы в ближайшие дни.

Согласно новой пропорциональной системе, депутатские мандаты будут распределены между списками кандидатов пропорционально голосам, поданным за соответствующие списки.

Напомним, что в 2017 году премьер-министр Ливана Саад Харири ушел в отставку из опасений за свою жизнь. В телеобращении из Саудовской Аравии он сообщил, что его страну захватила шиитская группировка Хезболла.