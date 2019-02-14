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В Литве состоится референдум о сокращении количества депутатов

Сегодня, 21:15
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ЕРА

Референдум проведут в день президентских выборов

В Литве 12 мая проведут референдум об уменьшении количества депутатов парламента со 141 до 121, сообщает Delfi.

В этот же день будут проходить президентские выборы.

Проведение референдума поддержали 58 парламентариев, против - 42, два члена сейма воздержались.

Постановление о проведении референдума было принято в порядке особой срочности, это значит, что в четверг, 14 февраля проект был и внесен и принят. 

Инициатором референдума стали почти 40 членов фракции "крестьян".

Теги:   Референдум Литва

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