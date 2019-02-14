В Литве состоится референдум о сокращении количества депутатов Сегодня, 21:15 64 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Референдум проведут в день президентских выборов ЕРА

В Литве 12 мая проведут референдум об уменьшении количества депутатов парламента со 141 до 121, сообщает Delfi.

В этот же день будут проходить президентские выборы.

Проведение референдума поддержали 58 парламентариев, против - 42, два члена сейма воздержались.

Постановление о проведении референдума было принято в порядке особой срочности, это значит, что в четверг, 14 февраля проект был и внесен и принят.

Инициатором референдума стали почти 40 членов фракции "крестьян".