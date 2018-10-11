11 октября 2018, четверг

В Литве снесли памятник советскому солдату

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Скульптура была установлена в 1985 году
© Alytaus naujienos

Скульптура была установлена в 1985 году

В Литве демонтировали скульптуру советского воина, которая была установлена в 1985 году на месте одного из первых танковых сражений советской армии во Второй мировой войне.

Как сообщает Delfi, памятник аккуратно скатили с горы и перевезли в Грутский парк советских скульптур. Демонтаж скульптуры обошелся мэрии в восемь тысяч евро.

Решение демонтировать скульптуру было принято властями Алитусского района.

Краевед из Алитуса Гинтарас Лучинскас считает, что вывоз скульптуры связан с перезахоронением останков литовского партизана Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса. Останки национального героя были обнаружены в 2018 году на Сиротском кладбище.

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