В Копенгагене неизвестный открыл стрельбу по людям в торговом центре, есть раненые
Пистолет. Иллюстративное фото (Фото:Marcus Trapp / Pixabay)
В столице Дании произошла стрельба в торговом центре Fields, в следствии происшествия есть раненые.
Об этом сообщает Reuters.
Вследствие происшествия, несколько человек в Дании получили огнестрельные ранения, находясь в крупном торговом центре.
Как сообщают очевидцы, более 100 человек бросились к выходу из торгового центра, когда раздались первые выстрелы.
Полиция призвала людей в здании ждать их прибытия внутри или держаться подальше от этого района.
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