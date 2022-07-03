В Копенгагене неизвестный открыл стрельбу по людям в торговом центре, есть раненые

3 июля, 21:30
Пистолет. Иллюстративное фото (Фото:Marcus Trapp / Pixabay)

Пистолет. Иллюстративное фото (Фото:Marcus Trapp / Pixabay)

В столице Дании произошла стрельба в торговом центре Fields, в следствии происшествия есть раненые.

Об этом сообщает Reuters.

Вследствие происшествия, несколько человек в Дании получили огнестрельные ранения, находясь в крупном торговом центре.

Как сообщают очевидцы, более 100 человек бросились к выходу из торгового центра, когда раздались первые выстрелы.

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Полиция призвала людей в здании ждать их прибытия внутри или держаться подальше от этого района.

Сообщается, что правоохранители уже задержали подозреваемого.
Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Дания Копенгаген Стрельба

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