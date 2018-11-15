15 ноября 2018, четверг

В Конго убили семерых миротворцев ООН

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

На востоке Демократической Республики Конго во время выполнения миссии были убиты семеро миротворцев Организации Объединенных Наций, еще десять получили ранения.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что еще несколько конголезцев были убиты и ранены в ходе совместной операции против повстанческой группировки, передает AFP.

По данным ООН, во время наступления на позиции джихадистской группировки Объединенные демократические силы, обвиняемой в кровавых нападениях на мирных жителей, были убиты шесть миротворцев из Малави и один из Танзании.

Это крупнейшая потеря миротворческой миссии ООН в ДР Конго с декабря прошлого года, когда повстанцы убили 15 человек.

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