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В Конго из-за обвала шахты погибли более 40 человек

Сегодня, 02:36
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Цей матеріал також доступний українською

The Constable / Twitter

Иллюстративное фото

В Демократической Республике Конго в результате обвала в шахте погиб по меньшей мере 41 нелегальный шахтер.

Как сообщает Reuters, шахта принадлежит компании Glencore.

По словам губернатора провинции Луалаба Ричарда Муйе, обвал произошел в четверг, 27 июня, в провинции Катанга в открытом карьере KOV — одном из самых крупных медных рудников в мире.

В пресс-службе компании Glencore заявили, что трагедия никак не связана с деятельностью самой компании. По словам представителей, на ее объект постоянно проникают нелегалы, число которых достигает двух тысяч в день.

Как отметили представители компании, во время инцидента, случившегося в четверг, 27 июня, по меньшей мере 19 нелегальных шахтеров погибли в результате обвала двух подземных галерей.

Теги:   Обвал Шахта Демократическая Республика Конго

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