В Колумбии восемь полицейских погибли от взрыва бомбы
Флаг Колумбии (Фото:@nicolas-garzon/pexels)
Президент Колумбии Густаво Петр сообщил, что в Сан-Луисе неизвестные установили бомбу на маршруте полицейской машины. В результате погибли восемь полицейских.
Об этом сообщает Reuters.
Он также выразил соболезнования семьям погибших. Петр назвал событие саботажем работы по установлению мира в стране.
"Я категорически осуждаю нападение с использованием взрывных устройств, в результате которого погибли восемь полицейских в Сан-Луисе", - заявил глава государства.
Глава полиции Колумбии Энри Санабриа указал, что в Сан-Луис были направлены сотрудники для проведения расследования.
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