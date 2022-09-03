В Колумбии восемь полицейских погибли от взрыва бомбы 3 сентября, 05:00 Флаг Колумбии (Фото:@nicolas-garzon/pexels)

Президент Колумбии Густаво Петр сообщил, что в Сан-Луисе неизвестные установили бомбу на маршруте полицейской машины. В результате погибли восемь полицейских.

Об этом сообщает Reuters.



Он также выразил соболезнования семьям погибших. Петр назвал событие саботажем работы по установлению мира в стране.

"Я категорически осуждаю нападение с использованием взрывных устройств, в результате которого погибли восемь полицейских в Сан-Луисе", - заявил глава государства.

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Глава полиции Колумбии Энри Санабриа указал, что в Сан-Луис были направлены сотрудники для проведения расследования.

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