В Китае ужесточают контроль за госслужащими

Критики полагают, что Национальная наблюдательная комиссия может стать инструментом репрессий

Высший законодательный орган КНР - Всекитайское собрание народных представителей - принял закон о создании нового наблюдательного органа, который займется контролем за деятельностью государственных служащих.

Как сообщает DW, задача национальной наблюдательной комиссии - препятствовать коррупции и злоупотреблению должностными полномочиями.

Согласно закону, комиссия сможет проводить расследования независимо от судебных органов, а также задерживать подозреваемых и помещать их под арест на срок до шести месяцев без решения суда.

Критики видят в создании нового органа инструмент репрессий.

Кроме того, Всекитайское собрание народных представителей одобрило увеличение расходов на оборону.