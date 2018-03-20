В Китае ужесточают контроль за госслужащими

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Критики полагают, что Национальная наблюдательная комиссия может стать инструментом репрессий

Критики полагают, что Национальная наблюдательная комиссия может стать инструментом репрессий

Высший законодательный орган КНР - Всекитайское собрание народных представителей - принял закон о создании нового наблюдательного органа, который займется контролем за деятельностью государственных служащих. 

Как сообщает DW, задача национальной наблюдательной комиссии - препятствовать коррупции и злоупотреблению должностными полномочиями.

Согласно закону, комиссия сможет проводить расследования независимо от судебных органов, а также задерживать подозреваемых и помещать их под арест на срок до шести месяцев без решения суда.

Критики видят в создании нового органа инструмент репрессий.

Кроме того, Всекитайское собрание народных представителей одобрило увеличение расходов на оборону.

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