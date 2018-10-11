11 октября 2018, четверг

В Китае узаконили "лагеря перевоспитания" уйгуров

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Китай отрицает преследования мусульман

Китай отрицает преследования мусульман

В китайском автономном районе Синьцзян официально подтвердили существование так называемых "лагерей перевоспитания" мусульман, обвиняемых в религиозном экстремизме.

Как передает CNN, региональные власти Синьцзяна внесли изменения в закон, согласно которым "учреждения, такие как центры профессионального обучения, должны… осуществлять антиэкстремистское идеологическое обучение, а также психологические и поведенческие исправление для трансформации мыслительной деятельности обучаемых, чтобы помочь им вернуться в общество и семью".

Правки в закон подтверждают сообщения о массовых задержаниях в Синьцзяне. Бывшие узники рассказывают, что их заставляли в "лагерях перевоспитания" кричать патриотические лозунги, петь революционные песни и изучать труды китайского президента Си Цзиньпина.

Согласно новым правилам, все чиновники и правоохранители в регионе должны принести клятву, в которой обязуются быть "лояльными членами коммунистической партии" и "не иметь никаких религиозных убеждений". "Марксизм и ленинизм" - единственная вера, которую они могут исповедовать.

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Напомним, что в августе 2018 года эксперты ООН по правам человека призвали Китай закрыть так называемые "лагеря перевоспитания" для уйгуров - мусульманского этнического меньшинства, проживающего преимущественно в провинции Синьцзян - и немедленно освободить задержанных.

Китай отрицает существование лагерей, но утверждает, что преступников, виновных в незначительных правонарушениях, отправляют в "центры профессионального обучения и тренировки". 

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