В Китае начались гонения на cвинку Пеппу

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Свинка Пеппа из британского мультсериала
Facebook / OfficialPeppaPig

Свинка Пеппа из британского мультсериала

Популярная в Китае онлайн-видеоплатформа Douyin ограничила доступ к британскому мультсериалу о свинке Пеппе.

Об этом сообщает The Global Times.

Из мобильного приложения видеоплатформы пропали все ролики cвинки Пеппы и записи под соответствующими хештегами.

Причиной могли стать жалобы родителей на то, что мультсериал формирует у детей неправильные представления о дружбе и обществе и превращает граждан в неуправляемых бездельников. Жалобы на cвинку Пеппу поступали и в прошлом году. Родители заявляли, что после просмотра сериала дети начинают вести себя как свиньи.

Смотрите также

По информации The Global Times, с момента появления сериала в Китае в 2015 году возникло целое субкультурное движение, которое может нанести вред китайскому обществу.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове