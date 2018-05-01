В Китае начались гонения на cвинку Пеппу

Популярная в Китае онлайн-видеоплатформа Douyin ограничила доступ к британскому мультсериалу о свинке Пеппе.

Об этом сообщает The Global Times.

Из мобильного приложения видеоплатформы пропали все ролики cвинки Пеппы и записи под соответствующими хештегами.

Причиной могли стать жалобы родителей на то, что мультсериал формирует у детей неправильные представления о дружбе и обществе и превращает граждан в неуправляемых бездельников. Жалобы на cвинку Пеппу поступали и в прошлом году. Родители заявляли, что после просмотра сериала дети начинают вести себя как свиньи.

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По информации The Global Times, с момента появления сериала в Китае в 2015 году возникло целое субкультурное движение, которое может нанести вред китайскому обществу.