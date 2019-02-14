В Казахстане задержали двух правозащитников из Украины Сегодня, 17:50 2658 Цей матеріал також доступний українською Federazione Italiana Diritti Umani - Comitato Italiano Helsinki Людмилу Волошину задержали в гостинице Federazione Italiana Diritti Umani - Comitato Italiano Helsinki

В четверг, 14 февраля, в Астане, Казахстан, задержали двух граждан Украины, которые работали в составе международной наблюдательной миссии по правам человека.

Об этом сообщили в итальянской федерации по правам человека Comitato Italiano Helsinki.

По информации Comitato Italiano Helsinki, Людмилу Волошину задержали неизвестные, которые представились миграционной полицией. Правозащитники потеряли контакт с ней, поскольку ее телефон изъяли при задержании.

По дороге в украинское консульство в Казахстане задержали еще одного украинского наблюдателя по правам человека Валерия Явтушенко.

Медиаэксперт по безопасности журналистов Института массовой информации Ирина Земляная сообщила, что украинцев, вероятно, задержали сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана.

Позже в полиции Астаны уточнили, что в отношении Волошиной составлен админпротокол за нарушение законодательства в области миграции. Дело передано в суд.

"В ходе проводимого в городе Астане с 11 по 15 февраля ОПМ Мигрант-қала было выявлено, что гражданка Украины Волошина Людмила, прибывшая в Республику Казахстан с частным визитом, осуществляла деятельность, не соответствующую цели въезда", - цитирует NUR.KZ сообщение департамента полиции.

Людмила Волошина и Валерий Явтушенко находятся в Казахстане с Международной мониторинговой миссией от итальянской федерации по правам человека.

