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В Казахстане произошел взрыв на складах с боеприпасами, люди массово покидают опасный район — видео

Сегодня, 13:16
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В Казахстане произошел взрыв на складах с боеприпасами, люди массово покидают опасный район — видео - фото

Скриншот с видео БАСЕ/YouTube

О погибших или пострадавших в результате происшествия не сообщается

В понедельник, 24 июня, на складах с боеприпасами в городе Арыс на юге Казахстана вспыхнул пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.

Как отмечается, вспыхнувший там пожар спровоцировал детонацию боеприпасов.

«На одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшие разрывы части боеприпасов», — говорится в сообщении.

При этом информации о погибших или пострадавших в результате происшествия нет.

Как видно на опубликованных очевидцами видео, из-за взрывов над городом поднимаются огромные клубы дыма.

Также опубликованы кадры, как военные, которые несли службу на складах, в панике бегут от взрывов, прося о помощи проезжающих мимо водителей.

В свою очередь местные жители также начали спешно покидать опасный район, из-за чего на дорогах образовались многокилометровые пробки.

Причины пожара на арсенале на данное время не известны.

Теги:   Видео Пожар Боеприпасы Арсенал Казахстан

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