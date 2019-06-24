В Казахстане произошел взрыв на складах с боеприпасами, люди массово покидают опасный район — видео Сегодня, 13:16 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео БАСЕ/YouTube О погибших или пострадавших в результате происшествия не сообщается Скриншот с видео БАСЕ/YouTube

В понедельник, 24 июня, на складах с боеприпасами в городе Арыс на юге Казахстана вспыхнул пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.

Как отмечается, вспыхнувший там пожар спровоцировал детонацию боеприпасов.

«На одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшие разрывы части боеприпасов», — говорится в сообщении.

При этом информации о погибших или пострадавших в результате происшествия нет.

Как видно на опубликованных очевидцами видео, из-за взрывов над городом поднимаются огромные клубы дыма.

Также опубликованы кадры, как военные, которые несли службу на складах, в панике бегут от взрывов, прося о помощи проезжающих мимо водителей.

В свою очередь местные жители также начали спешно покидать опасный район, из-за чего на дорогах образовались многокилометровые пробки.

Причины пожара на арсенале на данное время не известны.