В Казахстане произошел взрыв на складах с боеприпасами, люди массово покидают опасный район — видео
В понедельник, 24 июня, на складах с боеприпасами в городе Арыс на юге Казахстана вспыхнул пожар.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.
Как отмечается, вспыхнувший там пожар спровоцировал детонацию боеприпасов.
«На одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшие разрывы части боеприпасов», — говорится в сообщении.
При этом информации о погибших или пострадавших в результате происшествия нет.
Как видно на опубликованных очевидцами видео, из-за взрывов над городом поднимаются огромные клубы дыма.
Также опубликованы кадры, как военные, которые несли службу на складах, в панике бегут от взрывов, прося о помощи проезжающих мимо водителей.
В свою очередь местные жители также начали спешно покидать опасный район, из-за чего на дорогах образовались многокилометровые пробки.
Причины пожара на арсенале на данное время не известны.