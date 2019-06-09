Сергей Жадан
Харьковский флюгер
Петр Шевченко
Многоходовка Коломойского против НАБУ: сколько заплатит Украина
Джордж Сорос
Европе рано праздновать
Наталия Попович
Социальные изменения — это всегда долгая игра
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

В Казахстане начались выборы президента

Сегодня, 04:48
Цей матеріал також доступний українською
В Казахстане начались выборы президента - фото

REUTERS/Pavel Mikheyev

На пост президента претендует семь человек

В воскресенье, 9 июня, в 4:00 по киевскому времени в Казахстане открылись избирательные участки внеочередных выборов президента страны.

Всего в Казахстане и в других странах будут работать 9967 избирательных участков.

На пост президента претендуют семь человек: нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев от правящей партии Nur Otan, Садыбек Тугел от общественного объединения Ұлы дала қырандары, Амангельды Таспихов от Федерации профсоюзов Казахстана, Дания Еспаева от партии Ак жол, Толеутай Рахимбеков от партии Ауыл, Жамбыл Ахметбеков от Коммунистической народной партии и Амиржан Косанов от национал-патриотического движения Ұлт тағдыры.

Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул пост главы государства.

При этом он остался председателем Совета безопасности, главой партии Нур Отан, членом Конституционного совета.

Временно исполняющим обязанности президента страны стал спикер парламента Касым-Жомарт Токаев.

Старшая дочь Назарбаева Дарига стала спикером Сената Казахстана.

Теги:   Казахстан

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Страны

Сегодня, 05:30

img
В Варшаве произошел пожар в небоскребе — видео
Политика

Сегодня, 12:28

img
Зеленский предложил журналистке НВ баллотироваться в парламент от Слуги народа — видео
Политика

Вчера, 16:34

img
В МинВОТ призвали Зеленского «не попадать в ловушку РФ» относительно переговоров с боевиками

Выбор редакции

Политика

Сегодня, 09:24

img
11-летний Трамп и выпад Зеленского против Супрун. Топ-5 цитат недели
Политика

Сегодня, 11:06

img
Новый хит. Партия Голос Святослава Вакарчука заявила, что идет в политику всерьез и надолго — репортаж НВ
Travel

Сегодня, 11:07

img
Политический эпицентр мира. Путешествие украинца в Вашингтон

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться