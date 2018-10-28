В Кардиффе родился ребенок весом 500 грамм

У британской пары из Кардиффа родился ребенок весом всего 1,1 фунт (500 грамм)
Об этом сообщает BBC.
Врачи на протяжении всего срока были очень обеспокоены состоянием плода и готовили родителей в худшему.
Специалисты полагали, что у ребенка было генетическое или хромосомное отклонение, поскольку он отставал в своем развитии на несколько недель.
Дальнейшие тесты показали, что плод может умереть в утробе матери в любое время с 20-ой недели. В итоге малыш родился живым на 27 неделе беременности. Семья готова провести свое первое Рождество вместе в больнице, ведь врачи утверждают, что ребенок должен остаться там хотя бы до января.
Мама ребенка сказала: «Все могло бы быть намного хуже, и малышка могло бы не быть здесь. Мы очень рады».
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