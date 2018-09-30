В Канаде военным официально разрешили носить бороды

Министерство обороны Канады издало приказ, который официально разрешает военнослужащим носить бороды, сообщает CBC.
Как сообщается, законопроект содержит четкие инструкции по уходу за бородой. Например, борода военного не может быть длиннее 2 сантиметров, также она должна быть аккуратно подстриженной, а шея и скулы - выбриты.
Уточняется также, что военным могут приказать побриться "из соображений безопасности".
Служащие Военно-морского флота получат разрешение носить бороду лишь на суше: перед выходом военных заставят побриться.
Ожидается, что нововведение призвано дать военным больше свободы при выборе внешнего вида, что "повысит моральный дух в армии и привлечет больше канадцев на службу".
Отметим, что запрет носить бороду действовал в канадской армии со времен Второй мировой войны. Руководство Вооруженных сил Канады считало, что борода создает дополнительную опасность для военнослужащих.
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