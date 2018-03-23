В Канаде капитан-украинец умер на борту своего корабля

В канадском заливе Св. Лаврентия (провинция Квебек) произошел несчастный случай, в результате которого скончался капитан корабля, 54-летний украинец.

Мужчина, находясь на борту судна SAGE AMAZON под его командованием, утром 17 марта, упал с высоты 2-3 метра, пишет FleetMon. Капитан упал на спину и получил травму головы.

На место аварии прибыла команда парамедиков, однако они не смогли спасти его. Указывается, что никаких подозрений трагический случай не вызвал.

Сухогруз, который ходит под флагом Либерии, зашел в порт Даниэл Анкоридж за партией цемента.

Ранее НВ сообщало, что правоохранительные органы Греции пообещали освободить 26 украинских моряков с трех иностранных судов, на которые был наложен арест.