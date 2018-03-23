В Канаде капитан-украинец умер на борту своего корабля

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Смерть капитану SAGE AMAZON не вызвала подозрений

Смерть капитану SAGE AMAZON не вызвала подозрений

В канадском заливе Св. Лаврентия (провинция Квебек) произошел несчастный случай, в результате которого скончался капитан корабля, 54-летний украинец.

Мужчина, находясь на борту судна SAGE AMAZON под его командованием, утром 17 марта, упал с высоты 2-3 метра, пишет FleetMon. Капитан упал на спину и получил травму головы.

На место аварии прибыла команда парамедиков, однако они не смогли спасти его. Указывается, что никаких подозрений трагический случай не вызвал.

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Ранее НВ сообщало, что правоохранительные органы Греции пообещали освободить 26 украинских моряков с трех иностранных судов, на которые был наложен арест.

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