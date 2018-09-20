В Канаде школьники отравились спреем от медведей

Правоохранители канадской провинции Ньюфаундленд сообщают, что в старшей университетской школе имени принца Уэльского от 15 до 20 школьников отравились в результате распыления аэрозоля для отпугивания медведей.
По данным полиции, никто из учеников серьезно не пострадал, однако все они находятся под присмотром врачей.
В данный момент продолжается расследование инцидента.
⚠️ Heavy police presence at PWC High School at this hour due to an incident that occurred earlier this morning that resulted in a number of students being contaminated with an aerosol (possibly bear spray). @EasternHealthNL paramedics on scene. (1/3) ...— Royal Newfoundland Constabulary (@RNC_PoliceNL) 19 сентября 2018 г.
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