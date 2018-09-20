20 сентября 2018, четверг

В Канаде школьники отравились спреем от медведей

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Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Правоохранители канадской провинции Ньюфаундленд сообщают, что в старшей университетской школе имени принца Уэльского от 15 до 20 школьников отравились в результате распыления аэрозоля для отпугивания медведей.

По данным полиции, никто из учеников серьезно не пострадал, однако все они находятся под присмотром врачей.

В данный момент продолжается расследование инцидента.

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