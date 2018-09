В Канаде школьники отравились спреем от медведей

Правоохранители канадской провинции Ньюфаундленд сообщают, что в старшей университетской школе имени принца Уэльского от 15 до 20 школьников отравились в результате распыления аэрозоля для отпугивания медведей.

По данным полиции, никто из учеников серьезно не пострадал, однако все они находятся под присмотром врачей.

В данный момент продолжается расследование инцидента.

⚠️ Heavy police presence at PWC High School at this hour due to an incident that occurred earlier this morning that resulted in a number of students being contaminated with an aerosol (possibly bear spray). @EasternHealthNL paramedics on scene. (1/3) ...