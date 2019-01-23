В Канаде произошло крушение поезда - видео 23 января, 10:37 688 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Saskatoon StarPhoenix/YouTube Никто из людей в результате аварии не пострадал Скриншот с видео Saskatoon StarPhoenix/YouTube

В среду, 23 января, в Канаде произошла серьезная железнодорожная авария.

Как сообщает Укринформ, в районе города Саскатун в канадской провинции Саскачеван с рельсов сошел грузовой поезд с около 50 вагонами.

При этом локомотив в результате аварии загорелся.

Во время происшествия никто из людей не пострадал. По словам местных властей, поезд перевозил пшеницу, поэтому опасности загрязнения окружающей среды также нет.

Причины крушения поезда пока неизвестны.