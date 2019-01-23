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В Канаде произошло крушение поезда - видео

23 января, 10:37
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Скриншот с видео Saskatoon StarPhoenix/YouTube

Никто из людей в результате аварии не пострадал

В среду, 23 января, в Канаде произошла серьезная железнодорожная авария.

Как сообщает Укринформ, в районе города Саскатун в канадской провинции Саскачеван с рельсов сошел грузовой поезд с около 50 вагонами.

При этом локомотив в результате аварии загорелся.

Во время происшествия никто из людей не пострадал. По словам местных властей, поезд перевозил пшеницу, поэтому опасности загрязнения окружающей среды также нет.

Причины крушения поезда пока неизвестны.

Теги:   Поезда Авария Канада

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