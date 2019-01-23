В Канаде произошло крушение поезда - видео
23 января, 10:37
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В среду, 23
января, в Канаде произошла серьезная железнодорожная авария.
Как сообщает
Укринформ, в районе города Саскатун в канадской провинции Саскачеван с рельсов
сошел грузовой поезд с около 50 вагонами.
При этом
локомотив в результате аварии загорелся.
Во время
происшествия никто из людей не пострадал. По словам местных властей, поезд
перевозил пшеницу, поэтому опасности загрязнения окружающей среды также нет.
Причины крушения
поезда пока неизвестны.