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В Канаде намерены создать спецподразделение для предотвращения вмешательства в выборы

Сегодня, 07:06
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EPA

В Канаде также выделят $7 миллионов на повышение цифровой и медиаграмотности населения

В Канаде намерены создать специальную оперативную группу, которая будет заниматься защитой выборов в стране от внешнего вмешательства.

Как передает Укринформ, об этом сообщили в МИД Канады.

Отмечается, что в состав спецгруппы войдут представители правоохранительных органов, разведки и внешнеполитического ведомства.

"Оперативная группа будет работать над недопущением скрытых, подпольных и криминальных действий по влиянию или вмешательству в избирательные процессы в Канаде", - отметили в МИД.

Это будет достигаться путем повышения осведомленности в отношении иностранных угроз, которые стоят перед канадскими избирательными процессами, и подготовки правительства к оценке и реагированию на такие угрозы.

Кроме этого, правительство также выделит $7 миллионов на повышение цифровой и медиаграмотности населения.

"Это поможет гражданам критически оценивать журналистские онлайн-материалы, выявлять как и где злоумышленники злоупотребляют онлайн-платформами, а также приобрести навыки ухода онлайн манипуляций", - пояснили во внешнеполитическом ведомстве Канады.

Теги:   Борьба с фейками Канада

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