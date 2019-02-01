В Канаде намерены создать спецподразделение для предотвращения вмешательства в выборы Сегодня, 07:06 110 Цей матеріал також доступний українською EPA В Канаде также выделят $7 миллионов на повышение цифровой и медиаграмотности населения EPA

В Канаде намерены создать специальную оперативную группу, которая будет заниматься защитой выборов в стране от внешнего вмешательства.

Как передает Укринформ, об этом сообщили в МИД Канады.

Отмечается, что в состав спецгруппы войдут представители правоохранительных органов, разведки и внешнеполитического ведомства.

"Оперативная группа будет работать над недопущением скрытых, подпольных и криминальных действий по влиянию или вмешательству в избирательные процессы в Канаде", - отметили в МИД.

Это будет достигаться путем повышения осведомленности в отношении иностранных угроз, которые стоят перед канадскими избирательными процессами, и подготовки правительства к оценке и реагированию на такие угрозы.

Кроме этого, правительство также выделит $7 миллионов на повышение цифровой и медиаграмотности населения.

"Это поможет гражданам критически оценивать журналистские онлайн-материалы, выявлять как и где злоумышленники злоупотребляют онлайн-платформами, а также приобрести навыки ухода онлайн манипуляций", - пояснили во внешнеполитическом ведомстве Канады.

