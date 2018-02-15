В ЮАР без голосования выбрали президента

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Сирил Рампоса был единственным кандидатом

Сирил Рампоса был единственным кандидатом

Парламент ЮАР (ЮАР) в четверг, 15 февраля, поддержал кандидатуру председателя партии Африканский национальный конгресс (АНК) Сирила Рамапосы на пост президенты страны.

Об этом сообщает DW.

Его выбрали без голосования, поскольку он был единственным кандидатом.

"Я очень сильно постараюсь не разочаровать жителей Южно-Африканской республики", - заявил Рампоса после своего избрания.

65-летний Сирил Рампоса начал карьеру в 1970-х годах в период восстаний студентов. Он основал и возглавил профсоюз горняков, где занимался защитой прав африканских рабочих в начале 1980-х годов.

В 1991 году он был избран генеральным секретарем АНК на Национальной конференции под председательством Нельсона Манделы.

Напомним, на днях предыдущий президент ЮАР 75-летний Джейкоб Зума ушел в отставку, чтобы избежать импичмента. Правящая партия ЮАР Африканский национальный конгресс дала ему 48 часов на то, чтобы уйти в отставку, иначе он будет снят с должности.

Парламент уже несколько раз пытался объявить ему вотум недоверия, но ему удавалось этого избегать, несмотря на многочисленные обвинения в коррупции и махинациях.

 

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