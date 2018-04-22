В Японии умер самый старый человек на планете

Японка Наби Таджима умерла в возрасте 117 лет

В Японии в возрасте 117 лет умерла Наби Тадзима, самый старый человек на Земле, сообщает Associated Press.

Как сообщается, женщина умерла вечером в субботу, 21 апреля, от старости в госпитале в поселке Кикай, где она находилась с января.

Таджима родилась 4 августа 1900 года и оставила более 160 потомков.

Она считалась старейшим человеком Земли с 15 сентября 2017 года, после того как также на 118-м году жизни умерла жительница Ямайки Вайолет Моссе-Браун.

Теперь старейшей на Земле стала японка Тие Мияко, через десять дней ей исполнится 117 лет.