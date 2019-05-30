В Израиле пройдут вторые за год досрочные парламентские выборы Сегодня, 00:43 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Ronen Zvulun Нетаньяху не смог сформировать коалицию REUTERS/Ronen Zvulun

Парламент Израиля проголосовал за самороспуск и объявил проведение вторых за год внеочередных выборов.

Об этом сообщает ВВС.

Причиной стало то, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать коалицию.

Досрочные выборы должны пройти осенью 2019 года.

Напомним, что 9 апреля в Израиле прошли досрочные парламентские выборы, в которых приняли участие 39 партий и блоков.

Основная борьба развернулась между правой партией Ликуд, возглавляемой нынешним премьером страны Биньямином Нетаньяху, и новым блоком Кахоль-лаван под руководством бывшего начальника Генштаба Бени Ганца и экс-министра финансов Яира Лапида.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его конкурент, бывший военачальник Бени Ганц объявили о победе своих партий на парламентских выборах в Израиле.

Оппозиция в среду, 10 апреля признала поражение на выборах.