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В Израиле пройдут вторые за год досрочные парламентские выборы

Сегодня, 00:43
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В Израиле пройдут вторые за год досрочные парламентские выборы - фото

REUTERS/Ronen Zvulun

Нетаньяху не смог сформировать коалицию

Парламент Израиля проголосовал за самороспуск и объявил проведение вторых за год внеочередных выборов.

Об этом сообщает ВВС.

Причиной стало то, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать коалицию.

Досрочные выборы должны пройти осенью 2019 года.

Напомним, что 9 апреля в Израиле прошли досрочные парламентские выборы, в которых приняли участие 39 партий и блоков.

Основная борьба развернулась между правой партией Ликуд, возглавляемой нынешним премьером страны Биньямином Нетаньяху, и новым блоком Кахоль-лаван под руководством бывшего начальника Генштаба Бени Ганца и экс-министра финансов Яира Лапида.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его конкурент, бывший военачальник Бени Ганц объявили о победе своих партий на парламентских выборах в Израиле.

Оппозиция в среду, 10 апреля признала поражение на выборах.

Теги:   Израиль Биньямин Нетаньяху

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