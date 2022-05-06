В Израиле произошел теракт: три человека погибли, двое получили серьезные ранения 6 мая, 00:03 Цей матеріал також доступний українською Израиль ответил рейдами с арестами в палестинских городах и селах (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

В центральном израильском городе Эльад произошел теракт. В результате погибли по меньшей мере три человека.

Об этом сообщает Reuters.



Теракт произошел в день, когда граждане отмечают День независимости Израиля.

Местная полиция установила блокпосты, чтобы поймать сбежавших с места происшествия нападающих.

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Мэр Эльада призвал жителей оставаться дома, пока продолжают действовать правоохранители.

Фото: REUTERS/Ammar Awad

Служба скорой помощи сообщила, что в результате нападения три человека погибли, еще двое получили серьезные ранения.

Отмечается, что в последние недели в Израиле произошла волна арабских уличных нападений. Палестинцы и представители израильского арабского меньшинства убили 15 человек, в том числе троих полицейских и охранника.

Израиль ответил рейдами с арестами в городах и селах.

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