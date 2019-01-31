В Италии заключенным разрешат пользоваться Skype Сегодня, 20:15 125 Цей матеріал також доступний українською pixabay.com Skype разрешат до шести раз в месяц pixabay.com

В Италии осужденные, находящиеся в тюрьмах, в будущем смогут общаться со своими родными через Skype, сообщает The Local.

Использовать Skype разрешат до шести раз в месяц.

В Минюсте страны отметили, что заключенным будет легче связаться со своими близкими. При этом время ожидания встречи и свидания будет сокращено.

Звонки будут контролироваться тюремными служащими.

У надзирателей будет право “немедленно прекратить связь”, если заключенные или их родственники будут вести себя “неправильно”.

Звонки через Skype будут проходить такие же проверки безопасности, что и стандартные посещения.

“Осужденные должны будут предоставить не только адрес, по которому будет осуществляться звонок, но и сертификат, подтверждающий, что она принадлежит родственнику”, - отмечает издание.

Систему связи Skype испытали в многочисленных тюрьмах страны перед официальным введением.