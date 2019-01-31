Владимир Фесенко
Жить по-новому. Главная проблема Порошенко
Ричард Хаас
Афганские мучения американцев
Андрей Смирнов
Зеленский надорвал всех
Ульяна Супрун
Остановить боль. Почему Украина должна легализовать каннабис
Спецтема: Выборы президента Украины

В Италии заключенным разрешат пользоваться Skype

Сегодня, 20:15
125
Цей матеріал також доступний українською

pixabay.com

Skype разрешат до шести раз в месяц

В Италии осужденные, находящиеся в тюрьмах, в будущем смогут общаться со своими родными через Skype, сообщает The Local.

Использовать Skype разрешат до шести раз в месяц.

В Минюсте страны отметили, что заключенным будет легче связаться со своими близкими. При этом время ожидания встречи и свидания будет сокращено.

Звонки будут контролироваться тюремными служащими.

У надзирателей будет право “немедленно прекратить связь”, если заключенные или их родственники будут вести себя “неправильно”.

Звонки через Skype будут проходить такие же проверки безопасности, что и стандартные посещения.

“Осужденные должны будут предоставить не только адрес, по которому будет осуществляться звонок, но и сертификат, подтверждающий, что она принадлежит родственнику”, - отмечает издание.

Систему связи Skype испытали в многочисленных тюрьмах страны перед официальным введением.

Теги:   Тюрьма Италия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Политика

Сегодня, 13:39

article_img
Зеленский опережает Тимошенко во втором туре - опрос
События

Сегодня, 17:40

article_img
Супрун выступила за легализацию марихуаны в медицинских целях
События

Сегодня, 09:42

article_img
В Украине вступил в силу закон о переходе и регистрации религиозных общин

Выбор редакции

События

Сегодня, 15:44

article_img
"Свалка, курилка, туалет". Почему в Украине бездомных выгоняют с вокзалов, и как на это реагируют правоохранители
События

Сегодня, 20:12

article_img
"Возле Ялты бросил в воду монетку, чтобы вернуться". История и жизнь морского буксира Корец – репортаж
Страны

Сегодня, 08:26

article_img
"Убийца с медицинской лицензией". В США расследуют смерть 28 пациентов одного врача

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться