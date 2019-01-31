В Италии заключенным разрешат пользоваться Skype
В Италии осужденные, находящиеся в тюрьмах, в будущем смогут общаться со своими родными через Skype, сообщает The Local.
Использовать Skype разрешат до шести раз в месяц.
В Минюсте страны отметили, что заключенным будет легче связаться со своими близкими. При этом время ожидания встречи и свидания будет сокращено.
Звонки будут контролироваться тюремными служащими.
У надзирателей будет право “немедленно прекратить связь”, если заключенные или их родственники будут вести себя “неправильно”.
Звонки через Skype будут проходить такие же проверки безопасности, что и стандартные посещения.
“Осужденные должны будут предоставить не только адрес, по которому будет осуществляться звонок, но и сертификат, подтверждающий, что она принадлежит родственнику”, - отмечает издание.
Систему связи Skype испытали в многочисленных тюрьмах страны перед официальным введением.