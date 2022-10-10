В Италии проснулся вулкан: в море извергается лава 10 октября, 01:30 Вулкан на острове Стромбол (Фото:twitter.com/INGVvulcani)

На итальянском острове Стромболе, к северу от Сицилии, проснулся вулкан. В море извергается лава и пепел.

Об этом сообщает Reuters.



В связи с началом извержения служба гражданской защиты повысила уровень предупреждения к оранжевому, что предполагает более тщательный мониторинг ситуации.

Видео дня

Местных жителей призывают следить за новостями и рекомендациями органов гражданской защиты, избегать пребывания на улице и у окон, на случай, если они будут выбиты взрывной волной от извержения.