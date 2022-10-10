В Италии проснулся вулкан: в море извергается лава

10 октября, 01:30
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Вулкан на острове Стромбол (Фото:twitter.com/INGVvulcani)

Вулкан на острове Стромбол (Фото:twitter.com/INGVvulcani)

На итальянском острове Стромболе, к северу от Сицилии, проснулся вулкан. В море извергается лава и пепел.

Об этом сообщает Reuters.

В связи с началом извержения служба гражданской защиты повысила уровень предупреждения к оранжевому, что предполагает более тщательный мониторинг ситуации.

Видео дня

https://twitter.com/DavidHe11952876/status/1579061652179521537?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1579061652179521537%7Ctwgr%5Ea48e9de9d40429befae84de9a341ea9d50f37c66%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tvpworld.com%2F63822237%2Fitalys-stromboli-volcano-erupts-lava-reaches-the-sea

Местных жителей призывают следить за новостями и рекомендациями органов гражданской защиты, избегать пребывания на улице и у окон, на случай, если они будут выбиты взрывной волной от извержения.

https://twitter.com/Earth42morrow/status/1579135087383556102?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1579135087383556102%7Ctwgr%5Edfc07a2b03efdaffe5f361333c5d81880d427e40%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2022%2F10%2F9%2F7148381%2F
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Италия Вулкан Извержение вулкана

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