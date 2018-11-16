В Италии прошли масштабные студенческие протесты

В Италии студенты вышли на улицы 70 городов с требованием большего финансирования образования.

Об этом сообщает ANSA.

Координатор Национальной сети студенческих организаций Джакомо Коссу заявил, что от правительства звучат только обещания.

В Милане студенты организовали марш No Salvini day (День без Сальвини). Его цель - открытая дискуссия с вице-премьером и главой МВД. Среди тем для обсуждения они предлагают строительство новых школ и университетов, безопасность учебных заведений, закон о бюджете.

Студенты планируют устроить пикет под консульством США, чтобы выразить солидарность с "караваном мигрантов" из стран Центральной Америки, застрявшим на границе между Мексикой и США.

В Падуе студенты еще с прошлого вечера заняли здание Департамента политической науки в знак протеста против политики правительства.

Протесты пока проходят мирно. Акции продолжатся и в субботу.