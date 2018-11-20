20 ноября 2018, вторник

В Италии поезд попал в торнадо, пострадали пассажиры

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Травмировались два пассажира
Фото: ansa.it

Травмировались два пассажира

Во вторник, 20 ноября, в Италии пассажирский поезд попал в Торнадо возле города Кротоне на юге страны.

Как сообщает ANSA, стихия разбила несколько окон. Пострадали два пассажира поезда, их госпитализировали в больницу.

Отмечается, что они не получили серьезных травм.

В Сети также появилось видео торнадо, который обрушился на Италию.

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