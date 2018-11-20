В Италии поезд попал в торнадо, пострадали пассажиры

Во вторник, 20 ноября, в Италии пассажирский поезд попал в Торнадо возле города Кротоне на юге страны.
Как сообщает ANSA, стихия разбила несколько окон. Пострадали два пассажира поезда, их госпитализировали в больницу.
Отмечается, что они не получили серьезных травм.
В Сети также появилось видео торнадо, который обрушился на Италию.
BREAKING! Tornado in Cutro (Crotone), Calabria, south Italy this morning, November 20! Report: Amedeo Migale pic.twitter.com/HWVFk4gBOS— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 20 ноября 2018 г.
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