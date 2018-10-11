В Италии обрушился автомобильный мост

На итальянском острове Сардиния в среду, 10 октября, произошло обрушение автомобильного моста.
Как сообщили в экстренных службах, причиной происшествия стали сильные ливни, из-за которых река вышла из берегов и размыла опоры.
При этом никто из людей в результате обрушения не пострадал.
За несколько часов до инцидента местные власти перекрыли магистраль с аварийным мостом.
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