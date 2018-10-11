11 октября 2018, четверг

В Италии обрушился автомобильный мост

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В результате обрушения никто не пострадал
Фото: Vigili del Fuoco/Twitter

В результате обрушения никто не пострадал

На итальянском острове Сардиния в среду, 10 октября, произошло обрушение автомобильного моста.

Как сообщили в экстренных службах, причиной происшествия стали сильные ливни, из-за которых река вышла из берегов и размыла опоры.

При этом никто из людей в результате обрушения не пострадал.

За несколько часов до инцидента местные власти перекрыли магистраль с аварийным мостом.

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