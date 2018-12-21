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В Италии начали сносить мост Моранди, который ранее обрушился

Сегодня, 16:22
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В результате обрушения моста погибли более 40 человек

В Генуе стартовали работы по сносу частей автомобильного моста Моранди, который обрушился летом 2018 года, сообщает The Local.

В результате происшествия тогда погибли 43 человека.

Эксперты призвали к срочному сносу моста, так как опоры ослабевают и подвергаются высокому риску разрушения, однако работы неоднократно откладывали.

Обрушение моста в Генуе: все подробности

Предполагалось, что мост может быть снесен до конца сентября, а затем мэр объявил, что работы начнутся в ноябре.

Стоимость работ по сносу и расчистке участка оценивается в 19 миллионов евро. Строительство нового моста планируется завершить через год, и обойдется оно в 202 миллионов евро.

Мэр Генуи Марко Буччи ранее обещал, что у города будет новый мост к Рождеству 2020 года, однако с началом работ, запланированных на март 2019 года, это маловероятно.

Министр транспорта Даниил Тонинелли заявил, что новый мост откроется в 2020 году.

В августе 2018 года обрушился автомобильный мост, по которому проходит автомагистраль А10. Перед этим в мост ударила молния. В момент обрушения на нем находились около 20 машин. Погибли более 40 человек.

Теги:   Мост Генуя Италия

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