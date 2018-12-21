В Италии начали сносить мост Моранди, который ранее обрушился
В Генуе стартовали работы по сносу частей автомобильного моста Моранди, который обрушился летом 2018 года, сообщает The Local.
В результате происшествия тогда погибли 43 человека.
Эксперты призвали к срочному сносу моста, так как опоры ослабевают и подвергаются высокому риску разрушения, однако работы неоднократно откладывали.
Обрушение моста в Генуе: все подробности
Предполагалось, что мост может быть снесен до конца сентября, а затем мэр объявил, что работы начнутся в ноябре.
Стоимость работ по сносу и расчистке участка оценивается в 19 миллионов евро. Строительство нового моста планируется завершить через год, и обойдется оно в 202 миллионов евро.
Мэр Генуи Марко Буччи ранее обещал, что у города будет новый мост к Рождеству 2020 года, однако с началом работ, запланированных на март 2019 года, это маловероятно.
Министр транспорта Даниил Тонинелли заявил, что новый мост откроется в 2020 году.
В августе 2018 года обрушился автомобильный мост, по которому проходит автомагистраль А10. Перед этим в мост ударила молния. В момент обрушения на нем находились около 20 машин. Погибли более 40 человек.