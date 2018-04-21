В Италии биологи случайно убили редкого медведя

Национальный парк в Италии расследует смерть представителя редкого вида - апеннинского бурого медведя. Он погиб во время операции по отлову, сообщает BBC.

Животное попало в трубу-ловушку в четверг в парке на Апеннинах. Биологи поймали животное, чтобы надеть на него спутниковый ошейник для отслеживания его перемещений. Однако самец апеннинского бурого медведя начал задыхаться после того, как ему ввели снотворное, и вскоре погиб, несмотря на усилия специалистов.

"Мы впервые столкнулись с проблемой с анестезией во время отлова", - сказал глава парка Антонио Каррара, отметив, что вскрытие прольет свет на причину смерти зверя.

Во Всемирном фонде дикой природы назвали потерю животного "очень значительной". Этот подвид находится на грани вымирания, в настоящее время осталось около 50 особей.

По данным итальянских СМИ, ловушку установили для поимки другого медведя по имени Марио, который приходил в деревню и мог представлять угрозу для людей. Погибший медведь оказался там случайно.

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Напомним, недавно в Кении умер последний самец белого носорога.