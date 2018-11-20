В Испании сошел с рельсов пассажирский поезд, есть жертвы

Во вторник, 20 ноября, в Испании сошел с рельсов пассажирский поезд.
По данным спасателей, инцидент произошел в Каталонии на перегоне между Таррасой и Манресой недалеко от Барселоны. Сход поезда с рельсов вызвал оползень.
В аварии погиб один человек, еще 41 пассажир травмирован. Трое пострадавших госпитализированы.
На месте работают 11 бригад скорой помощи, правоохранители и спасатели.
Всего в поезде находился 131 пассажир.
⚠️⚠️ Actualización #Vacarisses (08.42 h). Total: 131 personas afectadas. De estas,1 persona muerta, 3 menos graves, 41 leves y 86 ilesos.— Protecció civil (@emergenciescat) 20 ноября 2018 г.
De los leves 5 trasladados, 3 a Mútua Terrassa i 2 a Parc Taulí #ProteccioCivil
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