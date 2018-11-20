В Испании сошел с рельсов пассажирский поезд, есть жертвы

Пострадали шесть человек, трое из них госпитализированы

Во вторник, 20 ноября, в Испании сошел с рельсов пассажирский поезд.

По данным спасателей, инцидент произошел в Каталонии на перегоне между Таррасой и Манресой недалеко от Барселоны. Сход поезда с рельсов вызвал оползень.

В аварии погиб один человек, еще 41 пассажир травмирован. Трое пострадавших госпитализированы.

На месте работают 11 бригад скорой помощи, правоохранители и спасатели.

Всего в поезде находился 131 пассажир.

⚠️⚠️ Actualización #Vacarisses (08.42 h). Total: 131 personas afectadas. De estas,1 persona muerta, 3 menos graves, 41 leves y 86 ilesos.

De los leves 5 trasladados, 3 a Mútua Terrassa i 2 a Parc Taulí #ProteccioCivil — Protecció civil (@emergenciescat) 20 ноября 2018 г.