20 ноября 2018, вторник

В Испании сошел с рельсов пассажирский поезд, есть жертвы

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Пострадали шесть человек, трое из них госпитализированы

Пострадали шесть человек, трое из них госпитализированы

Во вторник, 20 ноября, в Испании сошел с рельсов пассажирский поезд.

По данным спасателей, инцидент произошел в Каталонии на перегоне между Таррасой и Манресой недалеко от Барселоны. Сход поезда с рельсов вызвал оползень.

В аварии погиб один человек, еще 41 пассажир травмирован. Трое пострадавших госпитализированы.

На месте работают 11 бригад скорой помощи, правоохранители и спасатели.

Всего в поезде находился 131 пассажир.

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