В Испании при аварии аттракциона пострадали 28 людей Сегодня, 17:58 Цей матеріал також доступний українською NV NV

В парке развлечений возле испанского города Севилья в результате аварии пострадали 28 людей.

Об этом сообщает Evening Standart со ссылкой на местные СМИ.

Посетители получили травмы после того, как вращающийся диск аттракциона распался на части во время движения.

В результате инцидента девять человек госпитализировали.

В городском совете Севильи сообщили, что аттракцион проходил проверку на безопасность.

На данный момент продолжается расследование и выяснение причины аварии.