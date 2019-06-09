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В Испании при аварии аттракциона пострадали 28 людей

Сегодня, 17:58
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В Испании при аварии аттракциона пострадали 28 людей - фото

NV

В парке развлечений возле испанского города Севилья в результате аварии пострадали 28 людей.

Об этом сообщает Evening Standart со ссылкой на местные СМИ.

Посетители получили травмы после того, как вращающийся диск аттракциона распался на части во время движения.

В результате инцидента девять человек госпитализировали.

В городском совете Севильи сообщили, что аттракцион проходил проверку на безопасность.

На данный момент продолжается расследование и выяснение причины аварии.

Теги:   Испания

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