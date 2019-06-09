В Испании при аварии аттракциона пострадали 28 людей
В парке развлечений возле испанского города Севилья в результате аварии пострадали 28 людей.
Об этом сообщает Evening Standart со ссылкой на местные СМИ.
Посетители получили травмы после того, как вращающийся диск аттракциона распался на части во время движения.
В результате инцидента девять человек госпитализировали.
В городском совете Севильи сообщили, что аттракцион проходил проверку на безопасность.
На данный момент продолжается расследование и выяснение причины аварии.