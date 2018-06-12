В Испании посадили зятя короля Филиппа

Урдангарина приговорили почти к шести годам заключения

Верховный суд Испании вынес приговор зятю короля Филиппа, признав его виновным в налоговых махинациях и нецелевом использовании нескольких миллионов евро из общественных фондов.

Кроме того, Иньяки Урдангарин через свою фирму присваивал гонорары за мероприятия, которые даже не проводились, передает DW.

Согласно решению суда 50-летний герцог Пальмы и муж королевской сестры принцессы Кристины приговорен к 5 годам и 10 месяцам лишения свободы.

Урдангарин руководил некоммерческой организацией Nóos, в функции которой входило содействие развитию спорта в Испании.

Расследование уголовного дела против него и его супруги велось с 2008 года.

При этом в феврале 2017 года суд города Пальма-де-Мальорка на Балеарских островах снял с принцессы Кристины обвинения в пособничестве в коррупционной деятельности ее мужа.

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