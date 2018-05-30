В Испании по запросу РФ арестовали "врага Путина №1"

Браудер был одним из инициаторов Списка Магнитского

В среду, 30 мая, в Мадриде арестовали сооснователя и главу инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Об этом он сообщил у себя в Twitter.

По словам британского предпринимателя, которого называют "врагом Путина №1", его задержали по запросу России.

Urgent: Just was arrested by Spanish police in Madrid on a Russian Interpol arrest warrant. Going to the police station right now. — Bill Browder (@Billbrowder) 30 мая 2018 г.

In the back of the Spanish police car going to the station on the Russian arrest warrant. They won’t tell me which station pic.twitter.com/Xwj27xC7Zd — Bill Browder (@Billbrowder) 30 мая 2018 г.

При этом стоит отметить, что ранее Интерпол неоднократно отказывал РФ в аресте Браудера.

Напомним, 11 июля 2013 горсуд Москвы признал генерального директора инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов и заочно приговорил его к 9 годам колонии общего режима.

При этом стоит отметить, что в 2010 году Браудер возглавлял кампанию по расследованию кражи налога на прибыль, уплаченного фондом в российский бюджет по итогам 2006 года, и поиск убийц юриста фонда Сергея Магнитского, выявившего данную кражу.

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Он также был одним из инициаторов так называемого Списка Магнитского - перечня лиц, ответственных за содержание под стражей и смерть аудитора Сергея Магнитского, а также причастных к другим грубым нарушениям прав человека в России.