В Испании по запросу РФ арестовали "врага Путина №1"

В среду, 30 мая, в Мадриде арестовали сооснователя и главу инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Об этом он сообщил у себя в Twitter.

По словам британского предпринимателя, которого называют "врагом Путина №1", его задержали по запросу России.

Urgent: Just was arrested by Spanish police in Madrid on a Russian Interpol arrest warrant. Going to the police station right now.

In the back of the Spanish police car going to the station on the Russian arrest warrant. They won’t tell me which station pic.twitter.com/Xwj27xC7Zd