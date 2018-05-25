25 мая 2018, пятница

В Ирландии проходит референдум о легализации абортов

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Ирландцы должны сказать
Коллаж из фото EPA

Ирландцы должны сказать "да" или "нет" легализации абортов

В пятницу, 25 мая, в Ирландии начался референдум о легализации абортов.

Как сообщает Reuters, голосование продлится до 21.00 по местному времени. Через полтора часа после закрытия всех точек для голосования национальный вещатель объявит первые данные экзит-пола.

На голосование вынесут вопрос, стоит ли отменять конституционную поправку, согласно которой жизнь нерожденного ребенка приравнивается к жизни его матери.

СМИ со ссылкой на результаты опросов пишут, что избиратели выступают за отмену поправки.

В Ирландии с 1983 года фактически запрещено проведение абортов. С тех пор более 170 тысяч ирландских женщин сделали аборты в зарубежных клиниках.

Сейчас в стране аборт разрешается только в том случае, когда есть риск для жизни беременной женщины, но не в случае изнасилования, инцеста или смертельной аномалии плода.

 

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