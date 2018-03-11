В Иране разбился турецкий пассажирский самолет

На западе Ирана разбился турецкий пассажирский самолет, сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя иранской Организации гражданской авиации.
Как сообщается, частный самолет летел из Шарджи (Объединенные Арабские Эмираты) в Стамбул. Крушение произошло в провинции Чехармехаль и Бахтиария. После удара о землю воздушное судно загорелось.
По предварительным данным, на борту находились от 11 до 20 пассажиров. Есть ли жертвы и пострадавшие, пока не сообщается
На место происшествия направились бригады спасателей.
Агентство Tasnim опубликовало в Twitter фото места крушения самолета.
???? تصویری از اولین دقایق #سقوط هواپیمای خطوط هوایی #ترکیه در اطراف روستای دورک pic.twitter.com/KsuoShMT9j— خبرگزاری تسنیم ???????? (@Tasnimnews_Fa) 11 марта 2018 г.
Комментарии
Правила комментирования