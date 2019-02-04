В Ираке на мине подорвался автобус с паломниками
В воскресенье, 3 февраля, на севере Ирака в районе города Балад на мине подорвался автобус с паломниками.
Как сообщает телеканал al-Sumara со ссылкой на источники в местных силовых структурах, в результате инцидента погибли несколько человек. Также известно о пострадавших, которых доставили в ближайшие больницы.
Точное число погибших и раненых не уточняется. Также неизвестно, сколько всего людей было в подорвавшемся автобусе.
Отмечается, что самодельная мина была размещена на обочине дороги.
По данным экстренных служб страны, паломники направлялись в шиитский мавзолей имама Муххамада ибн Хади.