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В Ираке на мине подорвался автобус с паломниками

Сегодня, 01:15
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alsumaria.tv

Точное число погибших и раненых не уточняется

В воскресенье, 3 февраля, на севере Ирака в районе города Балад на мине подорвался автобус с паломниками.

Как сообщает телеканал al-Sumara со ссылкой на источники в местных силовых структурах, в результате инцидента погибли несколько человек. Также известно о пострадавших, которых доставили в ближайшие больницы. 

Точное число погибших и раненых не уточняется. Также неизвестно, сколько всего людей было в подорвавшемся автобусе.

Отмечается, что самодельная мина была размещена на обочине дороги.

По данным экстренных служб страны, паломники направлялись в шиитский мавзолей имама Муххамада ибн Хади.

Теги:   Паломники Автобус Ирак

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