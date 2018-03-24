В Ираке боевики казнили девятерых полицейских

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Полиция Ирака (иллюстративное фото)

Полиция Ирака (иллюстративное фото)

В Ираке боевики казнили девятерых полицейских, сообщает Skynews Arabia со ссылкой на местную полицию.

Террористы напали на полицейских 24 марта на севере Киркука. В результате были погибшие и пострадавшие со стороны обоих участников столкновения. По словам источника телеканала, девятерых сотрудников правоохранительных органов не нашли среди раненных и убитых после боя. Тогда собеседник Skynews Arabia предположил, что их похитили.

В иракских правоохранительных органах в связи с гибелью своих коллег призвали сотрудников быть внимательными, бдительным, отслеживать угрозы и уничтожить оставшиеся пути отхода террористов.

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