В Ираке боевики казнили девятерых полицейских, сообщает Skynews Arabia со ссылкой на местную полицию.

Террористы напали на полицейских 24 марта на севере Киркука. В результате были погибшие и пострадавшие со стороны обоих участников столкновения. По словам источника телеканала, девятерых сотрудников правоохранительных органов не нашли среди раненных и убитых после боя. Тогда собеседник Skynews Arabia предположил, что их похитили.

В иракских правоохранительных органах в связи с гибелью своих коллег призвали сотрудников быть внимательными, бдительным, отслеживать угрозы и уничтожить оставшиеся пути отхода террористов.