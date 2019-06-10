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В Индонезии вулкан выбросил столб пепла высотой 7 км

Вчера, 22:58
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В Индонезии вулкан выбросил столб пепла высотой 7 км - фото

Sinarisa Sitepu via REUTERS

Вулкан проснулся в 2010 году

На индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана Синабунг.

Как сообщает Reuters, действующий вулкан выбросил огромный столб пепла высотой 7 км, вызвав панику среди местных жителей. Извержение длилось примерно девять минут.

Власти Индонезии предупредили о возможных новых извержениях вулкана на острове Суматра.

Вулкан Синабунг, высота которого составляет 2460 м, является одним из самых активных вулканов в Индонезии. Вулкан, который «спал» на протяжении четырех столетий, активизировался в 2010 году.

Теги:   Вулкан Индонезия Суматра

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