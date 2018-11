В Индонезии обнаружили наскальные рисунки возрастом 40 тысяч лет

В Индонезии на острове Калимантан археологи обнаружили наскальные рисунки возрастом около 40 тысяч лет.

Как сообщает журнал Nature, фигуративная наскальная живопись была обнаружена в известняковой пещере в восточной части острова Калимантан. На рисунке изображены животные, напоминающих коров.

По данным журнала, пока это самое раннее предметное изображение в мире.

Также были найдены трафаретные изображения кистей рук, экспертиза которых показала, что, вероятно, они были созданы от 40 до 52 тысяч лет назад.

World's oldest animal depictions found in Borneo cave. Shows 40,000-year-old red silhouette of cow-like animal, hand stencils. Suggests ancient humans in Asia developed art ability earlier than in Europe. (Original picture on left; enhanced image on right) https://t.co/b5mV0IMZjG pic.twitter.com/MsRNVm9ope