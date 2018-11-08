08 ноября 2018, четверг

В Индонезии обнаружили наскальные рисунки возрастом 40 тысяч лет

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Это возможно самое раннее из известных изображений в мире
Фото: Science news via Twitter

Это возможно самое раннее из известных изображений в мире

В Индонезии на острове Калимантан археологи обнаружили наскальные рисунки возрастом около 40 тысяч лет.

Как сообщает журнал Nature, фигуративная наскальная живопись была обнаружена в известняковой пещере в восточной части острова Калимантан. На рисунке изображены животные, напоминающих коров.

По данным журнала, пока это самое раннее предметное изображение в мире. 

Также были найдены трафаретные изображения кистей рук, экспертиза которых показала, что, вероятно, они были созданы от 40 до 52 тысяч лет назад.

В пещере также сохранились тысячи более поздних рисунков, созданные около 20 тысяч лет назад, на которых изображены человеческие фигуры, дополняется в сообщении.

 

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