В Индии стартовал последний этап парламентских выборов
В Индии начался завершающий, седьмой, этап парламентских выборов, в которых имеют право голосовать более ста миллионов избирателей в восьми штатах.
В некоторых штатах, например в Западной Бенгалии, выборы проходят в обстановке усиленных мер безопасности, сообщает DW.
Первый этап парламентских выборов в Индии стартовал 11 апреля. Подсчет голосов начнется 30 мая.
Правом голоса в стране обладают 900 миллионов человек. Они выбирают 545 депутатов парламента.
Выборы в Индии стали самыми масштабными и дорогими в мире.