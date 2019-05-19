В Индии стартовал последний этап парламентских выборов 19 мая, 14:00 412 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Rupak De Chowdhuri Избиратели восьми штатов Индии участвуют в завершающем этапе парламентских выборов REUTERS/Rupak De Chowdhuri

В Индии начался завершающий, седьмой, этап парламентских выборов, в которых имеют право голосовать более ста миллионов избирателей в восьми штатах.

В некоторых штатах, например в Западной Бенгалии, выборы проходят в обстановке усиленных мер безопасности, сообщает DW.

Первый этап парламентских выборов в Индии стартовал 11 апреля. Подсчет голосов начнется 30 мая.

Правом голоса в стране обладают 900 миллионов человек. Они выбирают 545 депутатов парламента.

Выборы в Индии стали самыми масштабными и дорогими в мире.