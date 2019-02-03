В Индии сошел с рельсов пассажирский поезд: погибли семь человек - видео Сегодня, 05:34 118 Цей матеріал також доступний українською Jagbani via Twitter На момент происшествия поезд ехал на полной скорости Jagbani via Twitter

На востоке Индии в результате схода с рельсов пассажирского поезда погибли по меньшей мере семь человек.

Как сообщает Hindustan Times, инцидент произошел в штате Бихар. В результате аварии с рельсов сошло девять вагонов поезда.

По данным властей, на момент происшествия поезд ехал на полной скорости.

#SpotVisuals: 9 coaches of #SeemanchalExpress derailed in Bihar's Sahadai Buzurg, earlier this morning. 6 people have lost their lives in the incident. pic.twitter.com/wQgNwiieSD — ANI (@ANI) 3 февраля 2019 г.

Как сообщает NDTV, в результате аварии еще 14 человек были травмированы. Телеканал уточняет, что эта цифра может увеличиться, так как три вагона поезда серьезно повреждены.

О причинах аварии не сообщается.