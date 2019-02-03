В Индии сошел с рельсов пассажирский поезд: погибли семь человек - видео
Сегодня, 05:34
118
На востоке Индии в результате схода с рельсов пассажирского поезда погибли по меньшей мере семь человек.
Как сообщает Hindustan Times, инцидент произошел в штате Бихар. В результате аварии с рельсов сошло девять вагонов поезда.
По данным властей, на момент происшествия поезд ехал на полной скорости.
Как сообщает NDTV, в результате аварии еще 14 человек были травмированы. Телеканал уточняет, что эта цифра может увеличиться, так как три вагона поезда серьезно повреждены.
О причинах аварии не сообщается.