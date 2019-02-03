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В Индии сошел с рельсов пассажирский поезд: погибли семь человек - видео

Сегодня, 05:34
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Цей матеріал також доступний українською

Jagbani via Twitter

На момент происшествия поезд ехал на полной скорости

На востоке Индии в результате схода с рельсов пассажирского поезда погибли по меньшей мере семь человек.

Как сообщает Hindustan Times, инцидент произошел в штате Бихар. В результате аварии с рельсов сошло девять вагонов поезда.

По данным властей, на момент происшествия поезд ехал на полной скорости.

Как сообщает NDTV, в результате аварии еще 14 человек были травмированы. Телеканал уточняет, что эта цифра может увеличиться, так как три вагона поезда серьезно повреждены.

О причинах аварии не сообщается.

Теги:   Поезд Авария Индия

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