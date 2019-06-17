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В Индии проходит масштабная забастовка врачей

Сегодня, 16:46
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В Индии проходит масштабная забастовка врачей - фото

REUTERS / Sivaram V

Протесты врачей в Индии

В Индии десятки тысяч врачей вышли на 24-часовую забастовку с требованием усилить их защиту от нападений пациентов и их родственников.

Протест может парализовать сотни государственных медицинских учреждений по всей стране, передает AFP.

Врачи вышли на забастовку после инцидента, когда родственники пациента напали на трех врачей.

Индийская медицинская ассоциация назвала это нападение варварским, и заявила, что оно отражает национальную проблему.

В самом профсоюзе медиков Индии призывают увеличить количество камер наблюдения в больницах и ограничить доступ посетителей.

Теги:   Индия

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