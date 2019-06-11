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В Индии нашли обломки самолета, пропавшего неделю назад

Сегодня, 16:56
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В Индии нашли обломки самолета, пропавшего неделю назад - фото

mamboccv.com

Самолет пропал с радаров 3 июня

В Индии обнаружили обломки военно-транспортного самолета Ан-32, который пропал в понедельник, 3 июня на северо-востоке страны.

Об этом сообщает Times of India.

Обломки были обнаружены в Аруначал-Прадеш во вторник, 11 июня в 16 километрах от населенного пункта Липо и северо-восточнее Папа на высоте около 3650 метров.

Информации о людях, которые находились на борту нет.

Напомним, что в понедельник, 3 июня, военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС Индии пропал с экранов радаров.

Теги:   Самолеты Индия

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