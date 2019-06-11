В Индии нашли обломки самолета, пропавшего неделю назад
В Индии обнаружили обломки военно-транспортного самолета Ан-32, который пропал в понедельник, 3 июня на северо-востоке страны.
Об этом сообщает Times of India.
Обломки были обнаружены в Аруначал-Прадеш во вторник, 11 июня в 16 километрах от населенного пункта Липо и северо-восточнее Папа на высоте около 3650 метров.
Информации о людях, которые находились на борту нет.
Напомним, что в понедельник, 3 июня, военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС Индии пропал с экранов радаров.