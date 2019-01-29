В Хьюстоне в ходе перестрелки пострадали пятеро полицейских
В американском городе Хьюстон в штате Техас пятеро сотрудников полиции получили огнестрельные ранения во время перестрелки с подозреваемым.
Об этом говорится в сообщении местной полиции в Twitter.
"Можем подтвердить, что пять офицеров были поражены", - говорится в сообщении.
Пострадавших сотрудников полиции госпитализировали.
Позже глава полиции города Арт Асеведо сообщил, что двое подозреваемых в перестрелке с полицией были убиты.
"Двое подозреваемых были ликвидированы полицейскими", - заявил глава полиции.
По его словам, состояние двоих из пяти пострадавших полицейских оценивается как критическое, еще двое - в стабильном состоянии. Одного полицейского отпустили из больницы.
Полиция установила контроль над территорией, где произошел инцидент.