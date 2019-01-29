В Хьюстоне в ходе перестрелки пострадали пятеро полицейских Сегодня, 05:43 235 Цей матеріал також доступний українською Xeni Jardin via Twitter Двое подозреваемых в перестрелке с полицией были убиты Xeni Jardin via Twitter

В американском городе Хьюстон в штате Техас пятеро сотрудников полиции получили огнестрельные ранения во время перестрелки с подозреваемым.

Об этом говорится в сообщении местной полиции в Twitter.

"Можем подтвердить, что пять офицеров были поражены", - говорится в сообщении.

Пострадавших сотрудников полиции госпитализировали.

Позже глава полиции города Арт Асеведо сообщил, что двое подозреваемых в перестрелке с полицией были убиты.

"Двое подозреваемых были ликвидированы полицейскими", - заявил глава полиции.

По его словам, состояние двоих из пяти пострадавших полицейских оценивается как критическое, еще двое - в стабильном состоянии. Одного полицейского отпустили из больницы.

Полиция установила контроль над территорией, где произошел инцидент.