В Грузии ранили ножом зятя президента страны

В столице Грузии Тбилиси ранили ножом зятя президента страны Гиоргия Маргвелашвили.
Как сообщает Rustavi-2, инцидент произошел во время конфликта в районе Сабуртало.
По имеющимся данным, Минди Гогочури получил несколько ножевых ранений в области ног.
После этого друзья потерпевшего отвезли его в больницу, где президентского зятя прооперировали.
Кто именно ранил Гогочури, и какова была причина конфликта, не сообщается.
По данному факту начато полицейское расследование.
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