06 июля 2018, пятница

В Грузии ранили ножом зятя президента страны

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После ранения пострадавшего отвезли в больницу, где его прооперировали
Фото: tbilisi.media

После ранения пострадавшего отвезли в больницу, где его прооперировали

В столице Грузии Тбилиси ранили ножом зятя президента страны Гиоргия Маргвелашвили.

Как сообщает Rustavi-2, инцидент произошел во время конфликта в районе Сабуртало.

По имеющимся данным, Минди Гогочури получил несколько ножевых ранений в области ног.

После этого друзья потерпевшего отвезли его в больницу, где президентского зятя прооперировали.

Кто именно ранил Гогочури, и какова была причина конфликта, не сообщается.

По данному факту начато полицейское расследование.

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