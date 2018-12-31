В Грузии произошло землетрясение Сегодня, 01:24 6 Цей матеріал також доступний українською

Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии сообщает, что в стране произощло землетрясение магнитудой 3,2.

Эпицент стихии находился в 26 км к востоку от восточного города Дедоплисцкаро, близ села Архилоскало, передает Интерфакс-Украина.

Эпицентр подзменых толчков залегал на глубине 10 км.

Сообщений о пострадавших или разрушениях в данный момент не поступало.

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