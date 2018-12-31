В Грузии произошло землетрясение
Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии сообщает, что в стране произощло землетрясение магнитудой 3,2.
Эпицент стихии находился в 26 км к востоку от восточного города Дедоплисцкаро, близ села Архилоскало, передает Интерфакс-Украина.
Эпицентр подзменых толчков залегал на глубине 10 км.
Сообщений о пострадавших или разрушениях в данный момент не поступало.
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