07 ноября 2018, среда

В Греции священникам перестанут платить зарплаты

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Греция отменила государственную зарплату 10 тысячам священников

Греция отменила государственную зарплату 10 тысячам священников

В Греции премьер-министр Алексис Ципрас и предстоятель Греческой православной церкви Иероним достигли предварительного соглашения, согласно которому около 10 тысяч священников и вспомогательного персонала не будут получать зарплату от государства.

Как сообщает Reuters, соглашение предусматривает, что в будущем государство будет направлять раз в год субсидию в специальный церковный фонд для выплаты зарплаты священникам.

Данный шаг означает, что священники больше не будут считаться государственными служащими, а распределять им зарплаты из этого фонда будет церковь.

В рамках нынешней системы зарплаты священникам выплачиваются непосредственно из государственного бюджета, как и всем государственным служащим.

В Греции в год на зарплату священников уходит около 200 миллионов евро.

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