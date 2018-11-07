В Греции священникам перестанут платить зарплаты

В Греции премьер-министр Алексис Ципрас и предстоятель Греческой православной церкви Иероним достигли предварительного соглашения, согласно которому около 10 тысяч священников и вспомогательного персонала не будут получать зарплату от государства.
Как сообщает Reuters, соглашение предусматривает, что в будущем государство будет направлять раз в год субсидию в специальный церковный фонд для выплаты зарплаты священникам.
Данный шаг означает, что священники больше не будут считаться государственными служащими, а распределять им зарплаты из этого фонда будет церковь.
В рамках нынешней системы зарплаты священникам выплачиваются непосредственно из государственного бюджета, как и всем государственным служащим.
В Греции в год на зарплату священников уходит около 200 миллионов евро.
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